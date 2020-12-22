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До весни 2022 року в Україні вакцинують тільки половину населення (інфографіка)

До весни 2022 року в Україні вакцинують тільки половину населення (інфографіка)
Оновлено 20:35 Вт, 22 Грудень 2020 Телеграф Фото: Твиттер

МОЗ України затвердив план по вакцинації громадян від коронавірусу.

Як повідомляє ЦГЗ, у плану чотири етапи реалізації.

З січня по квітень 2021 року від COVID-19 будуть щеплені люди з найвищим ризиком інфікування, а також люди, які виконують критичні функції в боротьбі з пандемією.

З квітня по червень 2021 вакцину отримають люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та медперсонал.

З червня по вересень 2021 вакцинація буде доступною для людей з високим ризиком інфікування. Крім них на щеплення можуть розраховувати люди, які виконують функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

З вересня 2021 по березень 2022 вакцинувати будуть і тих, хто має підвищений ризик інфікування.

Відповідно до заяв ЦОЗ, за 2021-2022 роки планується вакцинувати не менше 50% населення, а сама вакцинація буде добровільною.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ в Україні станом на 22 грудня зареєстровано понад 975 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

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Все по темі:

МОЗ, Вакцинация, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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