Число успешных случаев лечения коронавируса в Украине побило важный рубеж

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали - 1318 человек;

умерло - 232;

выздоровели - 14020 человек;

проведено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 979 506 человек;

выздоровели - 600 288 человек;

летальных исходов - 16 897;

проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.

Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в гогоде Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Напомним, что в ЕС дали добро на применение препарата, который в ближайшее время начнут использовать для вакцинации от вируса COVID-19.