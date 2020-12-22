Число успешных случаев лечения коронавируса в Украине побило важный рубеж

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в Украине:
Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в гогоде Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Напомним, что в ЕС дали добро на применение препарата, который в ближайшее время начнут использовать для вакцинации от вируса COVID-19.