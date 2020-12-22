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Число успешных случаев лечения коронавируса в Украине побило важный рубеж

Число успешных случаев лечения коронавируса в Украине побило важный рубеж
08:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали - 1318 человек;
  • умерло - 232;
  • выздоровели - 14020 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 979 506 человек;
  • выздоровели - 600 288 человек;
  • летальных исходов - 16 897;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.

Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в гогоде Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Напомним, что в ЕС дали добро на применение препарата, который в ближайшее время начнут использовать для вакцинации от вируса COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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