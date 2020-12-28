Різдво 2021: дитячі колядки українською мовою

7 січня православні християни відзначають Різдво. А колядки - це одна з традицій цього світлого свята, без яких вже неможливо уявити Різдво.

Колядки - це обрядові пісні, які виконують дорослі і діти в Різдво. Варто зазначити, що за часів Русі вважалося, що чим більше в будинок прийде колядників, тим більш вдалим буде рік.

Колядувати можуть ходити як дівчата, так і хлопці. Вік також не має значення.

«Телеграф» зібрав для Вас найкращі колядки на Різдво 2021 українською мовою, які сподобаються і дорослим, і дітям. А ще їх дуже легко і швидко вивчити.

Раніше, «Телеграф» повідомляв, які міста України і як святкуватимуть Новий рік і Різдво.