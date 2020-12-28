Більше нуля з легким снігом: прогноз погоди на Новий рік і Різдво

На Новий рік і Різдво погода в цілому буде плюсовою але і без опадів не обійдеться.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.

Згідно з прогнозом на 31 грудня в Україні температура очікується до +2 градусів, але вже в ніч на 1 січня 2021 року тепло різко піде.

Тому, перший день нового року почнеться з морозу в -2 градуси і невеликих опадів у вигляді снігу.

У свою чергу 6 грудня стовпчик термометра покаже до +2 градусів, а вже в ніч на 7 січня температура почне падати.

Тому на Різдво в Україні очікується від 0 до +1 градуса. Опадів не прогнозується.

Варто нагадати, що раніше синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди в Україні на січень і лютий 2021 року.