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Підвищення мінімалки і зростання цін: що принесе українцям 2021 рік (інфографіка)

Підвищення мінімалки і зростання цін: що принесе українцям 2021 рік (інфографіка)
Оновлено 17:38 Чт, 31 Грудень 2020 Телеграф Фото: pixabay

З 1 січня 2021 року українців очікує ряд змін. Напевно найприємнішим буде підвищення мінімальної зарплати і пенсій.

Однак разом з тим підвищаться тарифи на воду, електроенергію і доставку газу.

Крім того, на українців чекає зростання цін на хліб, а також підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

Зростуть ціни також і на пасажироперевезення, а абонентська плата за мобільний зв'язок підстрибне майже в два рази.

Неприємний подарунок отримають і ФОП, з початку року ЄСВ буде піднято до 1320 гривень на місяць замість поточних 1100.

Крім цього, в школах введуть новий санітарний регламент, а сферу обслуговування зобов'яжуть перейти на українську мову з 16 січня.

Читайте також в матеріалі "Телеграф": Пенсії з 1 січня зростуть: кому чекати додаткових грошей (інфографіка).

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Все по темі:

Газ, Зарплата, Электрика, Україна, Ціни, Новий рік, Пенсії.

Автор:

Телеграф
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