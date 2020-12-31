Підвищення мінімалки і зростання цін: що принесе українцям 2021 рік (інфографіка)

З 1 січня 2021 року українців очікує ряд змін. Напевно найприємнішим буде підвищення мінімальної зарплати і пенсій.

Однак разом з тим підвищаться тарифи на воду, електроенергію і доставку газу.

Крім того, на українців чекає зростання цін на хліб, а також підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

Зростуть ціни також і на пасажироперевезення, а абонентська плата за мобільний зв'язок підстрибне майже в два рази.

Неприємний подарунок отримають і ФОП, з початку року ЄСВ буде піднято до 1320 гривень на місяць замість поточних 1100.

Крім цього, в школах введуть новий санітарний регламент, а сферу обслуговування зобов'яжуть перейти на українську мову з 16 січня.

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