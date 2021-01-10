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Неділя, 10.01.2021
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
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Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка

Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
08:01 Сьогодні Телеграф

У зв'язку з локдауном з 11 по 24 січня заклади середньої освіти будуть працювати дистанційно. Частина шкіл вирішила не влаштовувати подовжені канікули. Про 5-11 класи Міносвіти потурбувалось та встигло зробити Всеукраїнську школу онлайн. Подивитися на неї можна тут.

А от що робити початковим школам? "Телеграф" з'ясував, як у дітей, які тільки почали колупати мармур науки, буде проходити навчальний процес.

Навчання першо-, друго-, третьо- та четвертокласників буде ділитися на два режими: синхронний та асинхронний.

Синхронний - це співпраця учня та вчителя в реальному часі онлайн: аудіо, відео, чат. На нього учні можуть витрачати тільки 30% часу передбаченого на навчання. У синхронному режимі передбачений різний час для учнів початкових класів.

Для запобігання перевтоми вчителі будуть проводити фізкультхвилинки: гімнастика для очей, веселі руханки, музично-ритмічні та музично танцювальні вправи.

Асинхронний режим передбачає навчання учня в особистому темпі та у зручний для нього час.

Оцінювання буде стосуватися обох режимів та містить перегляд вчителем письмових робіт, оцінювання проєктів та самостійних робіт під час відеоуроків. МОЗ вже запровадило введення електронних щоденників та журналів, які батьки теж зможуть переглядати для ознайомлення зі шкільною програмою та успішністю.

Якщо у дітей не буде доступу до електронних ресурсів, то їх навчання буде відбуватись в телефонному режимі. Вчитель голосом буде інструктувати та давати детальні роз'яснення по навчанню.

На період локдауну домашні завдання для школярів-початківців спрямовані на креативність та створення проєктів.

Група подовженого дня змінює формат. Вихователі будуть надавати учням рекомендації, пам'ятки та відеоматеріали, які будуть цікавими та корисними у другій половині дня. Грубо кажучи - це програма, що подивитись та зробити, якщо батьки не знайшли тобі заняття, або дитина зараз з ними поруч на роботі, а вони зайняті.

Як буде працювати початкова школа в січні 2021 року - локдаун

Локдаун в Україні ввели з 8 по 24 січня. Повний список обмежень дивіться тут.

Автор: Олександр Poison Нечай

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Все по темі:

Школи, Освіта, Дистанційне навчання, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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