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Нові правила виклику "швидкої" в Україні: що важливо знати

Нові правила виклику "швидкої" в Україні: що важливо знати
Оновлено 20:38 Сб, 9 Січень 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

В Україні з 1 січня набули чинності нові правила виклику швидкої допомоги.

Згідно з рішенням Кабміну, тепер в разі виклику "швидкої" до пацієнта, що знаходиться в критичному стані, лікарі повинні прибути на місце протягом 10 хвилин.

Пацієнт вважається таким, якщо у нього відсутнє або неефективне дихання, він страждає від масивної крововтрати або ж знаходиться в стані клінічної смерті.

"Швидка" повинна прибути протягом 20 хвилин якщо у пацієнта спостерігаються порушення свідомості, є ознаки кровотечі, гострого інсульту або інфаркту, а також при розладах дихання.

В інших випадках, хворому запропонують звернутися до сімейного лікаря.

Як повідомлялося, українців в 2021 році очікує ряд змін, серед яких підвищення мінімальних зарплат і зростання тарифів на електрику і воду.

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Кабмин, Швидка допомога.

Автор:

Телеграф
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