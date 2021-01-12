Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)

У мережі з'явилися перші подробиці про вакцину CoronaVac про постачання якої Міністерство охорони здоров'я України домовилося з Китаєм ще 30 грудня. При цьому, кількість закуплених доз вакцінци від коронавируса виробництва компанії "Sinovac Biotech" дорівнює майже 2 мільйонам.
"Телеграф" склав інфографіку з найважливіших фактів про китайську вакцині CoronaVac, яку закупила Україна:
Варто нагадати, що раніше в американському ЗМІ NewYorkTimes розповіли, як Україна може залишитися без вакцин від коронавируса, опинившись в епіцентрі геополітичних розборок США і Росії.