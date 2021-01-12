Скачать
Вівторок, 12.01.2021
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
Як буде навчатися початкова школа під час локдауну: пояснення та інфографіка
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку

Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)

Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Оновлено 13:48 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У мережі з'явилися перші подробиці про вакцину CoronaVac про постачання якої Міністерство охорони здоров'я України домовилося з Китаєм ще 30 грудня. При цьому, кількість закуплених доз вакцінци від коронавируса виробництва компанії "Sinovac Biotech" дорівнює майже 2 мільйонам.

"Телеграф" склав інфографіку з найважливіших фактів про китайську вакцині CoronaVac, яку закупила Україна:

  • Останні клінічні випробування показали ефективність 60 відсотків,
  • Використовується неживої вірус для активізації імунної системи,
  • Випускається в шприці і зберігається при температурі від +2 до +8 градусів,
  • Україна планує купувати вакцину за ціною 504 гривні за дозу,
  • 700 тис доз має надійти в Україну після офіційної реєстрації,
  • Щеплення будуть безкоштовні для громадян з критичним ріскомінфіцірованія.

Варто нагадати, що раніше в американському ЗМІ NewYorkTimes розповіли, як Україна може залишитися без вакцин від коронавируса, опинившись в епіцентрі геополітичних розборок США і Росії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Украина, Китай, Вакцина, Коронавирус, SINOVAK, CoronaVac.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято
З днем ангела, Марія! Чудові вітання українською на свято
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
В Україні ввели локдаун: що буде працювати і що не можна купити в магазинах (інфографіка)
В Україні ввели локдаун: що буде працювати і що не можна купити в магазинах (інфографіка)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся