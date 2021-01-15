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П'ятниця, 15.01.2021
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Гріхи не змиває: ПЦУ спростувала міфи про купання в ополонці на свято Водохреща

Гріхи не змиває: ПЦУ спростувала міфи про купання в ополонці на свято Водохреща
Оновлено 20:20 Сьогодні Телеграф Фото: 06274

Занурення у крижану воду не допоможе змити із себе гріхи й точно не сприятиме духовному очищенню. Таку інформацію нещодавно оприлюднили у соціальній мережі Facebook, на офіційній сторінці Православної церкви України.

В ПЦУ уточнили, що не існує жодного церковного припису, котрий би свідчив про необхідність пірнання в ополонку у день Великого водосвяття. Відповідної традиції дотримуються лише парафіяни елліністичних церков. В Україні це явище стало поширеним наприкінці 1990-х – на початку 2000 років.

Дослідники українського народу стверджують, що вищевказана манера поведінки є уособленням міфу або ж модною звичкою. Масові купання радше демонструють народні вірування у певні забобони. Втім, говорять церковники, купання в ополонці ніяким чином не замінить Таїнств Сповіді чи Причастя. Попри те, освячена вода таки наділена благодатними властивостями, якщо примати її з вірою, – йдеться у повідомленні.

ПЦУ наполягає, що не варто сплутувати християнську суть свята Водохреща з марновірством і популярними тенденціями. Не кваптеся просити священнослужителів окропити Вас якомога більшою кількістю води. Також не має потреби робити великі запаси святої води (у бідони або каністри). Пам’ятайте, Господня благодать не вимірюється кількістю освяченої води.

Як повідомлялося раніше, в Україні прогнозується різке падіння температури повітря. У деяких регіонах очікують до -20 градусів за Цельсієм і нижче.

Заборон, щодо пірнання у воду 19 січня немає, але краще не перетворювати цей звичай на привід до гордості чи зловживання алкоголем, аби зігрітися опісля різкого переохолодження організму.

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ПЦУ, Водохреща, Ополонка.
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