Українців тепер зобов'язані обслуговувати державною мовою: як люди зустріли нововведення

З суботи, 16 січня, мовою сфери обслуговування в Україні офіційно стала українська. За відмову обслуговувати державною мовою заклад можуть оштрафувати на суму до 6800 грн.

Відзначимо, що обов'язкове обслуговування українською торкнеться не тільки кафе і ресторанів. Йдеться також про гуртки і секції, про медсферу і соцобслуговування. Штрафи за порушення закону будуть варіюватися в межах від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - це від 5100 до 6800 гривень.

У мережі не без гумору стали обговорювати закон.

Київський блогер Антон Ходза розписав словник для офіціантів, що і коли говорити. "Під силу не всім, але я в вас вірю", - пожартував він.

Ведучий і публіцист Андрій Булгаров розповів, в чому відмінність людини, що говорить російською мовою і українською. "Я не вмію сваритися на українському. Чесно, це все "пір'я в роті","трясся","шляк би тебе трафив"- не моє. Інша справа перейти на російську. О, тут я сильний! Геракл мови! Триповерховий мат, і почуття власної переваги. і не те шоб міні це подобалося, просто можу і сильний. А українською я чемна и інтілегентна людина", - написав він.

Журналіст і блогер Назар Приходько каже, що наступним кроком після цього повина бути відмова від російських товарів. "Неважливо - нафта, газ, електрика, ялинкові прикраси або пісня. Повна заборона!" - заявив він.

Ведуча Яніна Соколова натхненно сприйняла введення закону. "Нарешті цей день настане. Вата палає. А це означає, що країна, яку ми любимо рухається в правильному напрямку", - зазначила вона.

Юрист Ігор Розкладай назвав "болючі місця" переходу на українську мову.

А колишній патрульний Богдан Пацкань дав пораду. "Коли ви раптом почуєте у відповідь на прохання обслуговування українською мовою щось на кшталт: "Яка різниця", перепитаєте про незалежність Криму", - дав коротку іструкцію він.

Також юристи дали поради на випадок порушень закону.

У свою чергу, заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаев поділився смішною картинкою.

Також в мережі стали засуджувати тих, хто проти нововведення.

Крім того, користувачі запропонували жартівливий алгоритм боротьби з тими, хто проти спілкування українською.

Також в мережі процитували розмову з українцем, який спілкується російською мовою з помилками.

А також зібрали тред мемів і пікч для переговорів українською.