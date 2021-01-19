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Звідки з’явилась традиція пірнати в крижану ополонку на Водохреща

Звідки з’явилась традиція пірнати в крижану ополонку на Водохреща
05:24 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Масові купання щороку на Водохреща порівняно нова традиція. І корінням сягає лише у дев’яності роки, після падіння комунізму. Останніми роками українці у свято Хрещення Господнього активно занурюються у крижану воду, щоб нібито змити гріхи.

Відповіді на непрості і наболілі церковні питання дав релігієзнавець Дмитро Горєвой у програмі «Детектор. Релігії» на youtube-каналі. Пірнання у воду стало справжнім національним флешмобом, причому не лише в Україні, але й у Росії, Греції, Болгарії та інших православних країнах. Щороку прихильники цього дійства сперечаються у доцільності крижаних пірнань.

За його словами, релігійне життя у Радянському Союзі було перервано і його фактично реконструювали. Причому не за живими традиціями, а за книжками.

«Насправді пірнати у водойми почали у Палестині - на Батьківщині Ісуса Христа. Брали за приклад не реальні практики, а описані недосяжні ідеали», – зауважив Горєвой.

Так започаткувалося багато дивацьких практик, як от піст за чернечим статутом, обов’язкова сповідь перед причастям чи пірнання в ополонку на Водохреща.

«Але людям сподобалось і цей ритуал почав заходити, ставати вірусним. Все більше і більше людей почало пірнати. Це дійство перетворилось на суто світську оздоровчу програму», – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" оприлюднив пам'ятку про те, як правильно пірнати в ополонку.

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Водохреща, Дмитро Горевий.
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