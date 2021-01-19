У Києві на морозі загинув загинув двірник-індус: подробиці трагедії

Хлопець з Індії, який працював в Києві двірником на вулиці Героїв Космосу 1б, на Борщагівці, на смерть замерз у старому розваленому автобусі.

Про це повідомляє "Сегодня".

Відомо, що двірник помер 15 січня, в цей день мороз був -11. Він повернувся з лікарні і не зміг потрапити в своє звичне житло в підвалі, тому вирішив ночувати в старому автобусі. Подробиці трагедії в соцмережах розповіла учасниця однієї з груп. За її словами, чоловік помер після того, як його виписали з лікарні - його госпіталізували нібито із захворюванням судин, спробував повернутися в свою комірчину для двірників, але та виявилася закрита.

Двірники розповіли виданню, що його звали Аптаром, йому було 37 років, у нього в Індії залишилася сім'я. Двірником громадянин Індії працював неофіційно, в ЖЕКу відмовилися спілкуватися на цю тему.

"Коли йому стало погано тиждень тому, одна двірничка викликала йому швидку, його забрали в лікарню. Через два дні після знаходження в лікарні його начебто виписали. За іншими даними, він пішов звідти сам. Захотів повернутися до підвалу на ніч, але той вже був закритий ", - сказала вона.

У поліції повідомили, що шукають винних у смерті двірника і підтвердили страхітливий факт.

"Відкрито і розслідується кримінальна виробництво за статтею" Вбивство ". Про померлого відомо, що він дійсно офіційно не працював в цьому жеку, але все ж мав до нього відношення. Нам в жеку сказали, що ключі від його комірчини у нього були. Крім того , ми не виключаємо, що слідчі зможуть перекваліфікувати статтю на "Залишення в небезпеці", але поки нам не надходило відповідної заяви ", - розповіла прес-офіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

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