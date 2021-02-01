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Понеділок, 01.02.2021
В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021: графік і правила тестувань
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В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021: графік і правила тестувань

В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021: графік і правила тестувань
Оновлено 12:21 Сьогодні Телеграф

В Україні, 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Цього року вона пройде з 21 травня по 15 червня. 

Про це повідомили в Фейсбуці Міністерства освіти і науки України.

Згідно з календарним планом підготовки та проведення цьогорічного тестування реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5-ти навчальних предметів.

Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:

  • правильно вибрати категорію учасника;
  • створити і заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу "Зареєструватися" на сайті УЦОЯО;
  • підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів та коледжів, які в цьому році закінчують здобуття повної загальної середньої освіти), або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Варто нагадати, що раніше Верховна Рада схвалила постанову, якою передбачено премії для кращих учасників ЗНО.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, ЗНО.
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