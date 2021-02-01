В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021: графік і правила тестувань

В Україні, 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Цього року вона пройде з 21 травня по 15 червня.
Про це повідомили в Фейсбуці Міністерства освіти і науки України.
Згідно з календарним планом підготовки та проведення цьогорічного тестування реєстрація на ЗНО триватиме до 5 березня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5-ти навчальних предметів.
Реєстрація на ЗНО відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:
Варто нагадати, що раніше Верховна Рада схвалила постанову, якою передбачено премії для кращих учасників ЗНО.