Пішов з життя відомий військовий медик Ігор Ільків

У понеділок вночі, 1 лютого, у віці 60 років помер колишній депутат Львівської облради попереднього скликання, заступник головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, військовий лікар Ігор Ільків.

Про це повідомив в Facebook екс-депутат Львівської облради Петро Жукровський.

"Вічна пам'ять - медичний полковник ... Пам'ять про тебе і твої добрі справи і допомога людям завжди буде вічною", - написав він.

У коментарях користувачі говорять про померлого тільки хороше. Співчуваючи, користувачі називають Ільківа не інакше як герой.

"Вічна пам'ять! В це неможливо повірити. Ігор Петрович був людиною з Великої літери", "Я йому вдячний життям", "Колоритний дядько був ... Царство небесне ..", "Веселий був дядько, живчик ... Царство небесне", - пишуть в мережі.

Що відомо про Ігоря Ільківа

60-річний Ігор Ільків був депутатом Львівської обласної ради 7-го демократичного скликання від фракції УКРОП, заступником директора КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи".

Як військовий медик брав участь у миротворчих операціях у Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані. Був учасником Майдану та військовим лікарем на Сході України. Керував медичною ротою Північного територіального управління Національної гвардії України, був полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.

Попередньо відомо, що Ігор Ільків помер через проблеми з серцем.

Як повідомляв "Телеграф", раніше помер військовий медик, який постраждав під час обстрілу санітарного автомобіля ООС в районі Водяного на Донбасі.