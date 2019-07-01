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Погиб еще один раненый при обстреле санитарного авто на Донбассе

Погиб еще один раненый при обстреле санитарного авто на Донбассе
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного на Донбассе.

Количество погибших от обстрела боевиками санитарного автомобиля подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное Донецкой области увеличилось до двух – от травм умер военный медик, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - сообщает ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день пресс-центр ООС сообщил, что около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил.

Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых – военный медик находился в критическом состоянии.

Командование ООС подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

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Донбасс, ВСУ, Хаммер, АТО, ООС.
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