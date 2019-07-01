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Боевики обстреляли санитарный автомобиль в зоне ООС: есть погибший и раненые

Боевики обстреляли санитарный автомобиль в зоне ООС: есть погибший и раненые
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня в районе поселка Водяное российские оккупационные войска атаковали санитарный автомобиль с военными медиками ООС.

Российские оккупационные войска с помощью ПТУР атаковали санитарный автомобиль с военными медиками ООС вблизи Водяного, вследствие чего один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик - находится в критическом состоянии. 

В командовании Объединенных сил отметили, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. 

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"Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никакие международно-правовые нормы и бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - отметили в пресс-службе.

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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, ООС.
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