РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука і каналів Zik, 112, Newsone

РНБО ввела санкції проти "правої руки" Віктора Медведчука Тараса Козака.

Про це 2 лютого повідомила прес-служба президента України.

За словами глави РНБО Олексія Данилова, з 19 членів Ради 17 проголосували "за", один утримався і ще один перебуває у відрядженні.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи будуть застосовуватися до фізичних і юридичних осіб, зокрема:

громадянина України Тараса Козака,

юридичних осіб "ТОВ "Аріадна ТВ",

"ТОВ" НОВИЙ ФОРМАТ ТВ ",

"ТОВ" ТВ ВИБІР",

"ТОВ "Телерадіокомпанія 112 ТВ",

"ТОВ "Лідер ТВ",

"ТОВ "Партнер ТВ",

"ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ",

"ТОВ "Нові комунікації".

Тарас Козак - депутат 8 і 9-го скликань. У Раду пройшов за списками партії ОПЗЖ.

Є власником телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK через медіахолдинг "Новости".

Народився 6 квітня 1972 року у Львові. Закінчив в 1995 році Львівський сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".

Козак є заступником голови ГО "Центр правової держави", керівником якої є Віктор Медведчук.

Тараса Козака називають близьким соратником Віктора Медведчука і фактично його "правою рукою".