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Середа, 03.02.2021
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РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука і каналів Zik, 112, Newsone

РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука і каналів Zik, 112, Newsone
Оновлено 00:06 Сьогодні Телеграф

РНБО ввела санкції проти "правої руки" Віктора Медведчука Тараса Козака.

Про це 2 лютого повідомила прес-служба президента України.

А раніше так не можна було? Як в мережі відреагували на арешт активів Тараса Козака і заборону каналів Медведчука

За словами глави РНБО Олексія Данилова, з 19 членів Ради 17 проголосували "за", один утримався і ще один перебуває у відрядженні.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи будуть застосовуватися до фізичних і юридичних осіб, зокрема:

  • громадянина України Тараса Козака,
  • юридичних осіб "ТОВ "Аріадна ТВ",
  • "ТОВ" НОВИЙ ФОРМАТ ТВ ",
  • "ТОВ" ТВ ВИБІР",
  • "ТОВ "Телерадіокомпанія 112 ТВ",
  • "ТОВ "Лідер ТВ",
  • "ТОВ "Партнер ТВ",
  • "ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ",
  • "ТОВ "Нові комунікації".

Тарас Козак - депутат 8 і 9-го скликань. У Раду пройшов за списками партії ОПЗЖ.

Є власником телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK через медіахолдинг "Новости".

Народився 6 квітня 1972 року у Львові. Закінчив в 1995 році Львівський сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".

Козак є заступником голови ГО "Центр правової держави", керівником якої є Віктор Медведчук.

Тараса Козака називають близьким соратником Віктора Медведчука і фактично його "правою рукою".

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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РНБО, Тарас Козак, Санкції.
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