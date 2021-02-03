РНБО ввела санкції проти правої руки Медведчука і каналів Zik, 112, Newsone

РНБО ввела санкції проти "правої руки" Віктора Медведчука Тараса Козака.
Про це 2 лютого повідомила прес-служба президента України.
За словами глави РНБО Олексія Данилова, з 19 членів Ради 17 проголосували "за", один утримався і ще один перебуває у відрядженні.
Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи будуть застосовуватися до фізичних і юридичних осіб, зокрема:
Тарас Козак - депутат 8 і 9-го скликань. У Раду пройшов за списками партії ОПЗЖ.
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Народився 6 квітня 1972 року у Львові. Закінчив в 1995 році Львівський сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".
Козак є заступником голови ГО "Центр правової держави", керівником якої є Віктор Медведчук.
Тараса Козака називають близьким соратником Віктора Медведчука і фактично його "правою рукою".