Погода в Україні стрімко погіршується: поради водіям і пішоходам, як не постраждати

В Україні на зміну циклону Tristan, через який засипало снігом більшу частину країни, прийде циклон Ulf тому сніг і мокрий сніг не припиняться і 10 лютого.

Згідно з прогнозами синоптиків, короткочасне потепління, а потім нове падіння температури, неминуче призведе до того, що українці, як пішоходи, так і автомобілісти, зіткнуться з таким неприємним явищем, як ожеледь.

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував невелику пам'ятку про те, як варто поводитися, щоб уникнути падінь і аварій.

Пам'ятка для пішоходів:

Пам'ятка для автомобілістів:

Як повідомлялося раніше, негода в Україні призвела до суттєвого ускладнення ситуації на дорогах.

Крім того, задля уникнення виникнення заторів, було обмежено рух великогабаритного транспорту в ряді областей.