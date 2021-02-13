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Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих

Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих
Оновлено 12:48 Сб, 13 Лютий 2021 Телеграф Фото: pexels

14 лютого у всьому світі відзначається День святого Валентина, або ж День усіх закоханих (Валентинів день).

Більшість вже закупилися подарунками, а якщо ні - перейдіть за посиланням і дізнайтеся, який презент можна придбати дівчині або хлопцю, а також зробити своїми руками; інші ж до сих пір не можуть визначиться, як провести цей день, який міг би запам'ятатися закоханим до наступного року.

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"Телеграф" пропонує ознайомитися з цікавими варіантами проведення Дня всіх закоханих 14 лютого, які підійдуть для пари з різними смаками та інтересами - інфографіка:

Інфографіка

Кумедні картинки і приколи до дня Святого Валентина за посиланням.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 103

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День Святого Валентина, Свята, День всіх закоханих.
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