Як провести День святого Валентина: приголомшливі ідеї для закоханих

14 лютого у всьому світі відзначається День святого Валентина, або ж День усіх закоханих (Валентинів день).

Більшість вже закупилися подарунками, а якщо ні - перейдіть за посиланням і дізнайтеся, який презент можна придбати дівчині або хлопцю, а також зробити своїми руками; інші ж до сих пір не можуть визначиться, як провести цей день, який міг би запам'ятатися закоханим до наступного року.

"Телеграф" пропонує ознайомитися з цікавими варіантами проведення Дня всіх закоханих 14 лютого, які підійдуть для пари з різними смаками та інтересами - інфографіка:

Кумедні картинки і приколи до дня Святого Валентина за посиланням.