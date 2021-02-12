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П'ятниця, 12.02.2021
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Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)

Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Оновлено 18:13 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 14 лютого, в усьому світі закохані пари будуть відзначати один з найромантичніших свят у 2021 році - День святого Валентина.

Поки ще є час підготуватися, "Телеграф" склав для вас відмінну інфографіку ідей подарунків, які ви можете підібрати для своєї другої половинки - хлопцеві чи дівчині!

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Отже, що ж незвичайного і потрібного можна придбати (або зробити своїми руками) своїй коханій людині - дивимося:

Інфографіка подарунків на День всіх закоханих

Кумедні знімки з Дня святого Валентина

Крім цього, відмінним подарунком до Дня всіх закоханих 14 лютого стане подорож на двох в один з найкращих романтичних готелів України, або ж спільна фотосесія тематичного характеру.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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День Святого Валентина, Свята, Подарунки, День всіх закоханих.
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