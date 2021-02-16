Ахметов, Коломойський, Медведчук, Пінчук і не тільки: хто володіє українськими телеканалами (інфографіка)

Ні для кого не секрет, що головні і найбільш рейтингові українські телеканали належать олігархам, політикам і представникам великого бізнесу.

Разом з тим, далеко не всі знають, хто є власником менш рейтингових або тих, що займають конкретну нішу - розважальну, спортивну, музичну, дитячих телепередач і мультфільмів, - телевізійних каналів.

"Телеграф" склав інфографіку, яка наочно показує, хто з відомих широкому загалу, і не дуже публічних особистостей, володіє телеканалами (а це переважна більшість каналів, що транслюються в Україні).

Як повідомлялося, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака і проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsОne, чиїм власником є Козак.