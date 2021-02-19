Населення України скорочується: за рік померло понад 600 тисяч осіб (Інфографіка)

Чисельність населення України на початок 2021 року становить 41 588 354 особи.

Такі дані на 18 лютого 2021 року приводить Державна служба статистики.

За минулий рік кількість населення скоротилась на понад 314 тисяч українців. Смертність населення до кінця року перевищила рівень 2019 року.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 902 416 осіб.

Всього з початку минулого року в Україні померло 616 835 чоловік. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб. Число померлих перевищує над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 293 457 осіб (в 2019 - 308 817), міграційний приріст склав 9 316 осіб (в 2019 - 21 512).

Більш детальні цифри дивіться в інфографіці:

Варто відзначити, в січні минулого року уряд озвучив дані електронного перепису населення, згідно з якими на підконтрольній Києву території станом на 1 грудня 2019 року проживають 37,3 млн громадян.

У Кабміні були дискусії щодо того, чи варто проводити традиційний перепис населення, оскільки він обійдеться держбюджету в 3-4 млрд грн.

У квітні цього року міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов припустив, що перепис населення в Україні відбудеться не скоро.