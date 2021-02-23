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Вівторок, 23.02.2021
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В Україну привезли вакцину Oxford/AstraZeneca: ефективність і побічні ефекти (інфографіка)

В Україну привезли вакцину Oxford/AstraZeneca: ефективність і побічні ефекти (інфографіка)
14:44 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У вівторок, 23 лютого в Україну прибула перша партія індійської вакцини Oxford / AstraZeneca. 

"Телеграф" зібрав інформацію про цю вакцину.

Відповіді на найпоширеніші питання про вакцину AstraZeneca: 

  • CoviShield індійська назва AstraZeneca.
  • Виробником вакцини є інститут сироватки Індії в місті Пуне.
  • Виробляє імунітет в організмі до коронавірусних інфекцій.
  • Зберігається при температурі +2 +8 градусів.
  • З побічних ефектів: свербіж, біль в місці ін'єкції, нездужання, відчуття втоми, озноб, головний біль, нудота.
  • Розроблено Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
  • Препарат створений з ослабленого вірусу шимпанзе і модифікований під коронавірус.
  • Щеплення вводять двома дозами по 0,5 мг, з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
  • Під час випробувань ефективність досягала 70-90 відсотків.
  • В Україну доставили першу партію в 500 тис. экземплярів, для щеплення 250 тис. чоловік.

скриншот

Варто нагадати, що в результаті перевірок, було виявлено, що вакцина AstraZeneca на 94 відсотки знижувала кількість госпіталізацій серед людей похилого віку, які хворіли коронавірусів.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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AstraZeneca, вакцинаэ.
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