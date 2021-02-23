В Україну привезли вакцину Oxford/AstraZeneca: ефективність і побічні ефекти (інфографіка)

У вівторок, 23 лютого в Україну прибула перша партія індійської вакцини Oxford / AstraZeneca.
"Телеграф" зібрав інформацію про цю вакцину.
Відповіді на найпоширеніші питання про вакцину AstraZeneca:
- CoviShield індійська назва AstraZeneca.
- Виробником вакцини є інститут сироватки Індії в місті Пуне.
- Виробляє імунітет в організмі до коронавірусних інфекцій.
- Зберігається при температурі +2 +8 градусів.
- З побічних ефектів: свербіж, біль в місці ін'єкції, нездужання, відчуття втоми, озноб, головний біль, нудота.
- Розроблено Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
- Препарат створений з ослабленого вірусу шимпанзе і модифікований під коронавірус.
- Щеплення вводять двома дозами по 0,5 мг, з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
- Під час випробувань ефективність досягала 70-90 відсотків.
- В Україну доставили першу партію в 500 тис. экземплярів, для щеплення 250 тис. чоловік.
Варто нагадати, що в результаті перевірок, було виявлено, що вакцина AstraZeneca на 94 відсотки знижувала кількість госпіталізацій серед людей похилого віку, які хворіли коронавірусів.