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Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
19:12 Вт, 23 Лютий 2021 Телеграф

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси виніс вирок відомому українському активісту Сергію Стерненку. Він отримав 7 років та 3 місяці тюрми з частковою конфіскацією майна. 

Мова йде про справу про викрадення 24 квітня 2015 року депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Тоді п’ятеро людей катували політика та вимагали відмовитися від мандату, який тому мали дати 30 квітня. За підозрою у викраденні людини через 6 місяців заарештували Сергія Стерненка, який тоді був главою одеського осередку Правого сектору. Також затримано було соратника активіста Руслана Демчука. Тоді Апеляційний суд відпустив Стерненка під заставу у 60 тисяч гривень. 

Активіст написав на своїй сторінці в Фейсбук “подяку” генеральному прокурору України, заступнику керівника Офісу президента, меру Одеси та президенту України. 

“7 років та 3 міс позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Дякую Венедіктовій, Татарову та Труханову за це рішення. Особлива подяка Зеленському”, - залишив повідомлення після вироку Стерненко. 

Повне засідання суду можна подивитись теж на його Фейсбук-сторінці. 

 

Телеграф” отримав ексклюзивний коментар від друзів Сергія Стерненка, які назвали вирок нелогічним. 

“В Стерненка на каналі є відео, де він сам детально і швидко все розібрав (див. нижче. - Авт.). Там порожня справа. Її не розслідували. Його посадили за викрадення тіпа, який сказав що його викрали. Все. По такій логіці якщо я скажу що Андрій Портнов ї*в козу, то його мають посадити за зоофілію. Ну бо я ж сказав”, - розповідає джерело з близького оточення Стерненка. 

 

На питання нашого кореспондента про плани далі співбесідник спочатку пожартував, потім пояснив, що буде далі: 

“Що далі? Скидати злочинну владу, як завжди, але спочатку буде апеляція. Але це кримінальна справа. Поки апеляція він в СІЗО”.

На вечір сьогодні оголосили протести проти вироку у 29 містах світу. Окрім України на акції вийшли небайдужі люди в Варшаві, Кракові та Чикаго

На питання нашого журналіста, чи перейдуть такі події у постійний формат, джерело відповіло, що “цього тобі ніхто не скаже”.

В Telegram-каналі "ДвіЩ" написали, що вирок Стерненку виносив суддя, який є шанувальником Леніна та Сталіна. 

 

Суд засудив Стерненка до 7 років колонії

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Суд, Одеса, Україна, Вирок, Сергій Стерненко, правосуддя.
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