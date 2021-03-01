Графік здачі ЗНО можуть змінити через випускний: кого це торкнеться

Міністерство освіти і науки України планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку і підготовки між зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО) з англійської мови та обов'язковим тестом з математики.

Про це повідомляє в понеділок, 1 березня, освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Попередній тест - з англійської мови - відбудеться 25 травня. За графіком наступний тест повинен бути 28 травня, що давало випускникам два повноцінних дня на відпочинок і підготовку. А тепер може бути тільки один", - пише омбудсмен.

Він пояснив, що зараз в Міністерстві освіти і науки за пропозицією Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації готується наказ про перенесення тестування з математики з 28 на 27 травня.

"Майже півроку ніхто не звертав уваги, що дата проведення обов'язкового ЗНО з математики 28 травня припадає на п'ятницю. В кінці лютого 2021р Департамент освіти Києва це помітив і звернувся до Українського центру оцінювання якості освіти з пропозицією змінити дату цього тестування, щоб в п'ятницю провести свято "Останнього дзвоника", а ЗНО з математики - на день раніше, в четверг, 27 травня", - пояснив причину пропозиції чиновників Києва Горбачов в іншому своєму повідомленні.

Він також зазначив, що вранці 1 березня поставив Міносвіти до відома щодо неприпустимості таких дій. "Про це знає і міністр, і профільний заступник міністра. Відповіді поки не отримав", - додав омбудсмен після полудня понеділка.

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проводитися з 21 травня по 16 липня. Зареєструватися для участі в ЗНО можна в період з 1 лютого по 5 березня 2021 року.