ВНО по украинской литературе обязательно не для всех: как изменятся правила поступления в 2021 году

15 октября в МОН Украины опубликовали новые правила для абитуриентов. Одним из главных изменений стала возможность выбора между ВНО по украинскому языку "с" и "без" литературы.
Об этом проинформировали в Министерстве Образования и Науки Украины.
Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления останется ВНО по украинскому языку и литературе, а вот абитуриенты на других специальностях смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку, говорится в тексте документа министерства.
Тем не менее, по информации УЦОКО, тест по украинскому языку будет включать в себя задачи и на знание литературы.
Отметим, что сертификаты ВНО 2018-2020 годов все еще можно будет использовать для поступления.
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