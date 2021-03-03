Батьківські суботи в 2021 році: дати

Поминати покійних родичів, друзів, знайомих є давньою традицією в православ'ї. Для цього є певні дні.
Поминальні дати фіксовані в церковному календарі. Деякі з них не змінюються, але інші залежать від дати Великодня:
"Телеграф" публікує дати всіх батьківських субот, які відзначаються у 2021 році:
Нагадаємо, що за традицією в поминальний день необхідно відвідати церкву і замовити молебень за померлих, відвідати місця поховань і приготувати поминальну трапезу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли і скільки українці відпочиватимуть в 2021 році.