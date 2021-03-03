Батьківські суботи в 2021 році: дати

Поминати покійних родичів, друзів, знайомих є давньою традицією в православ'ї. Для цього є певні дні.

Поминальні дати фіксовані в церковному календарі. Деякі з них не змінюються, але інші залежать від дати Великодня:

6 березня - Вселенська мясопустная поминальна субота.

- Вселенська мясопустная поминальна субота. 27 березня, 3 квітня, 10 квітня - батьківські суботи на Великий піст.

- батьківські суботи на Великий піст. 11 травня - Радоница, на дев'ятий день після Великодня.

- Радоница, на дев'ятий день після Великодня. 19 червня - Троїцька поминальна субота.

- Троїцька поминальна субота. 9 жовтня - Покровська поминальна субота.

- Покровська поминальна субота. 6 листопада - Дмитрівська поминальна субота.

"Телеграф" публікує дати всіх батьківських субот, які відзначаються у 2021 році:

Нагадаємо, що за традицією в поминальний день необхідно відвідати церкву і замовити молебень за померлих, відвідати місця поховань і приготувати поминальну трапезу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли і скільки українці відпочиватимуть в 2021 році.