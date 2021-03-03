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Середа, 03.03.2021
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Батьківські суботи в 2021 році: дати

Батьківські суботи в 2021 році: дати
Оновлено 14:22 Сьогодні Телеграф

Поминати покійних родичів, друзів, знайомих є давньою традицією в православ'ї. Для цього є певні дні.

Поминальні дати фіксовані в церковному календарі. Деякі з них не змінюються, але інші залежать від дати Великодня:

  • 6 березня - Вселенська мясопустная поминальна субота.
  • 27 березня, 3 квітня, 10 квітня - батьківські суботи на Великий піст.
  • 11 травня - Радоница, на дев'ятий день після Великодня.
  • 19 червня - Троїцька поминальна субота.
  • 9 жовтня - Покровська поминальна субота.
  • 6 листопада - Дмитрівська поминальна субота.

"Телеграф" публікує дати всіх батьківських субот, які відзначаються у 2021 році:

Нагадаємо, що за традицією в поминальний день необхідно відвідати церкву і замовити молебень за померлих, відвідати місця поховань і приготувати поминальну трапезу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли і скільки українці відпочиватимуть в 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 55

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Свята, Батьківські суботи, Поминальні суботи.
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