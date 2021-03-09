До 207-річчя Шевченка назвали переможців Шевченківської премії: хто відзначився в 2021 році

9 березня, у 207 день народження великого українського поета Тараса Шевченка, Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка назвав лауреатів 2021 року.

Головний редактор телебачення НСТУ Юрій Макаров перед початком оголошення переможців повідомив, що урочиста церемонія нагородження відбудеться 22 травня в Каневі.

"Церемонія цього року буде пізніше - в травні в місті Каневі, поруч з могилою Кобзаря", - сказав Макаров.

Список лауреатів Шевченківської премії 2021:

Номінація "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "У ізоляції".

Номінація "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида".

Номінація "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю".

Номінація "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба".

Номінація "Музичне мистецтво" - Олександр Андрусик (директор агентства), Євген Шімальській (співзасновник агентства), Катерина Сула (виконавча продюсер), музичне агентство "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу".

Номінація "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), уявлення Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Раніше, "Телеграф" писав, що креативні користувачі соцмереж вирішили "привітати" Тараса Григоровича Шевченка з його 207-річчям, поєднавши його твори з кіновсесвіту Marvel.