Десятки країн призупинили використання вакцини AstraZeneca (інфографіка)

Десятки країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це відбувається на фоні нових повідомлень про летальні випадки після вакцинації цим препаратом. У померлих пацієнтів виявили утворення тромбів.

Про таке рішення оголосили члени Євросоюзу - Австрія, Болгарія, Німеччина, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Кіпр, Люксембург, Словенія, Нідерланди, Португалія, Норвегія, Румунія, Франція.

З країн за межами ЄС до них приєдналися Демократична Республіка Конго, Індонезія, Таїланд.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що досі не виявлено жодного зв'язку між виникненням тромбів і застосуванням вакцини від коронавируса компанії AstraZeneca, передає Reuters.

"Ми не хочемо, щоб люди панікували", - говорить представник ВООЗ.

За словами фахівців, смертей від вакцини AstraZeneca не зафіксовано.

Крім того, Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca.

Список країн, який призупинили вакцинацію AstraZeneca дивіться в інфографіку:

Відзначимо, що Україна теж використовує цю вакцину, але не має наміру відмовлятися від препарату. Чергову поставку вакцини CoviShield від компанії AstraZeneca з Індії очікують вже наприкінці березня.

В Україні з початку кампанії щеплено 62 083 людини, з них отримали 1 дозу - 62 083 людини.

В останні кілька днів в країні фіксують зростання нових випадків коронавирусной хвороби. Сьогодні, 16 березня, виявили 9 642 нових випадки COVID-19, днем раніше - 6 792 випадки хвороби.