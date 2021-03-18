У нардепа Балоги горе в сім'ї

Помер батько народного депутата України Віктора Балоги (депутатська група "За майбутнє") і дідусь нинішнього мера Мукачево Андрія Балоги - Іван Павлович Балога.

Про це в четвер. 18 березня, повідомляє місцеве інтернет-видання "Голос Карпат".

"Іван Балога старший пішов з життя у віці 79 років. За інформацією з відкритих джерел, Іван Павлович дожив свій вік в селі Завидово Мукачівського району (Закарпатська к обл. - ред.)", - йдеться в замітці.

Згідно з інформацією, в Завидово Іван Балога займався підприємництвом - відкрив і володів пекарнею і гастрономом "Завидівський".

У 60-х Іван Балога одружився на Марії Петьовкою. Разом вони виховали трьох дітей - Віктора, Івана і Павла.

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