Ринат Ахметов потерял брата

Умер брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в Facebook.

В сообщении указано, что Игорь Ахметов ушел из жизни на 60-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", - говорится в сообщении.

Старший брат Рината Ахметова некогда работал шахтером, однако после того, как заболел туберкулезом, был вынужден бросить работу. Дальнейшая его деятельность была связана с бизнесом младшего брата.

Как сообщалось ранее, известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.