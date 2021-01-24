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Ринат Ахметов потерял брата

Ринат Ахметов потерял брата
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Умер брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. 

Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в Facebook. 

В сообщении указано, что Игорь Ахметов ушел из жизни на 60-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. 

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой", - говорится в сообщении. 

Старший брат Рината Ахметова некогда работал шахтером, однако после того, как заболел туберкулезом, был вынужден бросить работу. Дальнейшая его деятельность была связана с бизнесом младшего брата. 

Как сообщалось ранее, известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.

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ФК Шахтер, Умер, Ринат Ахметов, Игорь Ахметов.
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