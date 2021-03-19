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П'ятниця, 19.03.2021
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У Міносвіти розповіли, чи скасують ЗНО-2021

У Міносвіти розповіли, чи скасують ЗНО-2021
12:43 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash.com

Незважаючи на скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів, ЗНО в Україні буде проведено. 

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він запевнив, що МОН реалізує всі можливості для проведення онлайн-навчання без втрати його якості, і, що скасування ДПА не зашкодить навчанню. За його словами воно було скасовано через те, що не всі діти в карантинних зонах мають рівний доступ до навчання. 

ЗНО 2021 буде проводитися, оскільки приклад 2020 року показав, що можна провести тестування в безпечних умовах навіть при карантині. 

Шкарлет анонсував підвищення зарплати вчителів на 9 відсотків з 1 грудня 2021 року.

За інформацією глави освітнього комітету Сергія Бабака, ЗНО-2020 показало, що результати виявилися кращими, ніж очікувалося. 

На цей момент за словами Бабака, МОН та Мінціфри покращуватимуть розроблену Всеукраїнську онлайн-школу.

Варто нагадати, що МОН планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку і підготовки між ЗНО з англійської мови та тестом з математики.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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ЗНО.
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