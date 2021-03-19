У Міносвіти розповіли, чи скасують ЗНО-2021

Незважаючи на скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів, ЗНО в Україні буде проведено.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він запевнив, що МОН реалізує всі можливості для проведення онлайн-навчання без втрати його якості, і, що скасування ДПА не зашкодить навчанню. За його словами воно було скасовано через те, що не всі діти в карантинних зонах мають рівний доступ до навчання.

ЗНО 2021 буде проводитися, оскільки приклад 2020 року показав, що можна провести тестування в безпечних умовах навіть при карантині.

Шкарлет анонсував підвищення зарплати вчителів на 9 відсотків з 1 грудня 2021 року.

За інформацією глави освітнього комітету Сергія Бабака, ЗНО-2020 показало, що результати виявилися кращими, ніж очікувалося.

На цей момент за словами Бабака, МОН та Мінціфри покращуватимуть розроблену Всеукраїнську онлайн-школу.

Варто нагадати, що МОН планує забрати у випускників 11 класу день відпочинку і підготовки між ЗНО з англійської мови та тестом з математики.