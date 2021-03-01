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График сдачи ВНО могут изменить из-за выпускного: кого это коснется

График сдачи ВНО могут изменить из-за выпускного: кого это коснется
16:19 Сегодня Телеграф ТСН

Министерство образования и науки Украины планирует забрать у выпускников 11 класса день отдыха и подготовки между внешним независимым оцениванием (ВНО) по английскому языку и обязательным тестом по математике.

Об этом сообщает в понедельник, 1 марта, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в соцсети Facebook.

"Предыдущий тест - по английскому языку - состоится 25 мая. По графику следующий тест должен быть 28 мая, что давало выпускникам два полноценных дня на отдых и подготовку. А теперь может быть только один", - пишет омбудсмен.

Он пояснил, что сейчас в Министерстве образования и науки по предложению Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации готовится приказ о переносе тестирования по математике с 28 на 27 мая.

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"Почти полгода никто не обращал внимания, что дата проведения обязательного ВНО по математике 28 мая приходится на пятницу. В конце февраля 2021г Департамент образования Киева это заметил и обратился в Украинский центр оценивания качества образования с предложением изменить дату этого тестирования, чтобы в пятницу провести праздник "Последнего звонка", а ВНО по математике - на день раньше, в четвергом, 27 мая", - пояснил причину предложения чиновников Киева Горбачев в другом своем сообщении.

Он также отметил, что утром 1 марта поставил Минобразования в известность относительно недопустимости таких действий. "Об этом знает и министр, и профильный замминистра. Ответа пока не получил", - добавил омбудсмен после полудня понедельника.

В 2021 году внешнее независимое оценивание в Украине будет проводиться с 21 мая по 16 июля. Зарегистрироваться для участия в ВНО можно в период с 1 февраля по 5 марта 2021 года.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ВНО, Математика, Перенос, Минобразования и науки, Сергей Горбачев.
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