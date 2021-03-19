Скачать
П'ятниця, 19.03.2021
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
"Пасажири на Залізниці завжди вважались г*вном", – блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілки та зарплати провідників
"Пасажири на Залізниці завжди вважались г*вном", – блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілки та зарплати провідників
Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито
Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито
Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня

Україна "червоніє": МОЗ змінив кордони жорсткого карантину (карта)

Україна "червоніє": МОЗ змінив кордони жорсткого карантину (карта)
14:16 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

19 березня в Україні оновилися карантинні зони, "помаранчевих" і "червоних" з яких стало більше.

Про це йдеться в інфографіку українського МОЗ. 

Згідно з наданими даними, в "червону" зону потрапили:

  • місто Київ,
  • Житомирська область,
  • Івано-Франківщина,
  • Закарпатська область,
  • Чернівецька область.

"Помаранчеве" забарвлення прибрали більшість областей: 

  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська.

До"жовтої" зоні відійшли всі інші області.

карта

"Червоною" зона ставати, якщо протягом 3 днів були перевищені 2 або більше показників: 

  • завантаженість ліжок з "киснем" в лікарнях - понад 65 відсотків,
  • тестів "ПЦР" і "SARS-CoV-2" протягом тижня на 100 тис. - більше 300,
  • госпіталізованих за тиждень на 100 тис. - більше 60,
  • коефіцієнт виявлення хворих коронавірусів - понад 20 відсотків,
  • госпіталізірлванних за тиждень в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.

Варто нагадати, що раніше нардепка Ірина Верещук припустила, що в Києві можуть зупинити транспорт і введуть повний карантин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

Все по темі:

Карантин, Локдаун.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
02 "Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)
03 Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
04 У Києві чоловіка жорстоко побили ногами в "Сільпо" через зауваження жінці без маски: подробиці історії
05 Крем-суп: 3 простих рецепти, які точно вас вразять
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
&quot;Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою&quot;: президент Литви заговорив українською (відео)
"Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся