Україна "червоніє": МОЗ змінив кордони жорсткого карантину (карта)

19 березня в Україні оновилися карантинні зони, "помаранчевих" і "червоних" з яких стало більше.
Про це йдеться в інфографіку українського МОЗ.
Згідно з наданими даними, в "червону" зону потрапили:
- місто Київ,
- Житомирська область,
- Івано-Франківщина,
- Закарпатська область,
- Чернівецька область.
"Помаранчеве" забарвлення прибрали більшість областей:
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська.
До"жовтої" зоні відійшли всі інші області.
"Червоною" зона ставати, якщо протягом 3 днів були перевищені 2 або більше показників:
- завантаженість ліжок з "киснем" в лікарнях - понад 65 відсотків,
- тестів "ПЦР" і "SARS-CoV-2" протягом тижня на 100 тис. - більше 300,
- госпіталізованих за тиждень на 100 тис. - більше 60,
- коефіцієнт виявлення хворих коронавірусів - понад 20 відсотків,
- госпіталізірлванних за тиждень в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.
Варто нагадати, що раніше нардепка Ірина Верещук припустила, що в Києві можуть зупинити транспорт і введуть повний карантин.