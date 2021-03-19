Україна "червоніє": МОЗ змінив кордони жорсткого карантину (карта)

19 березня в Україні оновилися карантинні зони, "помаранчевих" і "червоних" з яких стало більше.

Про це йдеться в інфографіку українського МОЗ.

Згідно з наданими даними, в "червону" зону потрапили:

місто Київ,

Житомирська область,

Івано-Франківщина,

Закарпатська область,

Чернівецька область.

"Помаранчеве" забарвлення прибрали більшість областей:

Вінницька,

Донецька,

Київська,

Кіровоградська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська.

До"жовтої" зоні відійшли всі інші області.

"Червоною" зона ставати, якщо протягом 3 днів були перевищені 2 або більше показників:

завантаженість ліжок з "киснем" в лікарнях - понад 65 відсотків,

тестів "ПЦР" і "SARS-CoV-2" протягом тижня на 100 тис. - більше 300,

госпіталізованих за тиждень на 100 тис. - більше 60,

коефіцієнт виявлення хворих коронавірусів - понад 20 відсотків,

госпіталізірлванних за тиждень в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.

Варто нагадати, що раніше нардепка Ірина Верещук припустила, що в Києві можуть зупинити транспорт і введуть повний карантин.