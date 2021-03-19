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П'ятниця, 19.03.2021
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В Україні загрожують повністю паралізувати рух поїздів: коли готується наймасовіший страйк в історії

В Україні загрожують повністю паралізувати рух поїздів: коли готується наймасовіший страйк в історії
18:32 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Співробітники "Укрзалізниці" готуються до масштабного страйку через два тижні. Під час страйку буде зупинено рух усіх поїздів і паралізовані будь-які перевезення.

Це випливає з заяви Профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

Таке рішення було прийнято 10 березня під час засідання центрального штабу з організації та проведення акції "робота за правилами" з відповідними регіональними штабами.

"Це конкретні консолідовані кроки спротиву незаконним діям і бездіяльності керівництва Товариства (АТ" Укрзалізниця ", - ред.)", - йдеться в заяві.

Згідно з оприлюдненою інформацією, страйк пройде 31 березня.

Глава тимчасової слідчої комісії Верховної ради з "УЗ" Юлія Гришина 18 березня розповіла про підсумки зустрічі ТСК.

"Трудовий колектив в розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює", - написала вона.

Залізничники звинувачують керівництво в непрофесіоналізмі і незаконних діях. За їхніми словами, голова правління УЗ Володимир Жмак ігнорує колектив, а його рішення лише погіршують умови життя робітників та їхніх сімей.

Більше про ситуацію в УЗ читайте в матеріалі "Телеграф": "Пасажири на залізниці завжди вважалися г * вном", - блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілках і зарплатах провідників

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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Страйк, Укрзалізниця.
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