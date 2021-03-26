Скачать
П'ятниця, 26.03.2021
Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула
Розкол в "Голосі": чого вимагає група Юрчишина та до чого тут Притула
Україна другий день поспіль оновила рекорд захворюваності COVID-19 з початку пандемії
Україна другий день поспіль оновила рекорд захворюваності COVID-19 з початку пандемії
Борт з китайською вакциною проти COVID-19 вже в Україні: перші фото і відео
Борт з китайською вакциною проти COVID-19 вже в Україні: перші фото і відео
Юрій Горбунов: що буде замість "Скаженого весілля-4" - новий фільм, серіал?
Юрій Горбунов: що буде замість "Скаженого весілля-4" - новий фільм, серіал?

Більшість українців підтримують введення локдауна: результати опитування

Більшість українців підтримують введення локдауна: результати опитування
Оновлено 15:37 Сьогодні Телеграф

Більшість українців підтримують ідею введення повного локдауна в країні через ситуацію з поширенням коронавируса.

Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з їхніми даними, 61% респондентів висловилися за посилення карантину, при тому на початку березня таких було тільки 56%.

37% опитаних виступають проти введення локдауна.

68% респондентів підтримують введення "жорсткого карантину" в регіонах, де спостерігається небезпечна ситуація з поширенням інфекції. 26% вважають, що локдаун треба вводити по всій країні.

Локдаун в Україні

Опитування проводилося 23-24 березня у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Всього було опитано 2,5 тисячі осіб методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.

Як повідомлялося раніше, 26 березня в Україні зафіксували 18 132 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19, цей показник є рекордним за весь час пандемії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

Все по темі:

Карантин, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День ангела Олександра 26 березня: привітання в листівках і картинках
02 День Національної гвардії України 2021: привітання в листівках та картинках
03 Україна другий день поспіль оновила рекорд захворюваності COVID-19 з початку пандемії
04 Рейтинги Зеленського і Бойка підросли: за кого б зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)
05 Юрій Горбунов: що буде замість "Скаженого весілля-4" - новий фільм, серіал?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чим вакцина Covidshield відрізняється від AstraZeneca та чи відмовиться від неї Україна після смерті Інни Нарожної
Чим вакцина Covidshield відрізняється від AstraZeneca та чи відмовиться від неї Україна після смерті Інни Нарожної
Єрмак про загострення на Донбасі: &quot;Свідоме виконання наказів на знищення&quot;
Єрмак про загострення на Донбасі: "Свідоме виконання наказів на знищення"
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в &quot;червоній&quot; зоні: подробиці
Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в "червоній" зоні: подробиці
Україна стрімко наближається до повного локдауну: МОЗ розширив список &quot;червоних&quot; областей (мапа)
Україна стрімко наближається до повного локдауну: МОЗ розширив список "червоних" областей (мапа)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся