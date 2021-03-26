Більшість українців підтримують введення локдауна: результати опитування

Більшість українців підтримують ідею введення повного локдауна в країні через ситуацію з поширенням коронавируса.

Про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з їхніми даними, 61% респондентів висловилися за посилення карантину, при тому на початку березня таких було тільки 56%.

37% опитаних виступають проти введення локдауна.

68% респондентів підтримують введення "жорсткого карантину" в регіонах, де спостерігається небезпечна ситуація з поширенням інфекції. 26% вважають, що локдаун треба вводити по всій країні.

Опитування проводилося 23-24 березня у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Всього було опитано 2,5 тисячі осіб методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.

Як повідомлялося раніше, 26 березня в Україні зафіксували 18 132 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19, цей показник є рекордним за весь час пандемії.