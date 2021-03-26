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П'ятниця, 26.03.2021
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Україна другий день поспіль оновила рекорд захворюваності COVID-19 з початку пандемії

Україна другий день поспіль оновила рекорд захворюваності COVID-19 з початку пандемії
08:30 Сьогодні Телеграф

На ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні зафіксували 18 132 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1463 випадки більше, ніж добу раніше. Таким чином в Україні встановлено новий антирекорд по кількості нових хворих COVID-19 за добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників. Також за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 826 осіб;

летальних випадків – 326;

одужало – 7 138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

За весь час пандемії в Україні

 захворіло – 1 614 707 осіб;

 одужало – 1 290 158 осіб;

 летальних випадків – 31 461;

 проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.

Цифра дня

18 738 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.

174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 25 березня, в аеропорту "Бориспіль" приземлився борт з китайською вакциною CoronaVac від Sinovac. Партія вакцин прибула на пасажирському літаку в Термінал "D". 

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 127

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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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