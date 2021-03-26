Зеленський про загострення на Донбасі: "Те, що відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель під Шумами чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Про це він написав у себе в телеграм.

"Сьогодні на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих", - написав він.

Зеленський зазначив, що доручив начальнику Генштаба Сергію Корнійчуку негайно відправитися на місце для з'ясування всіх обставин того, що сталося.

Крім того представникам української делегації в ТКГ було доручено ініціювати позачергове засідання підгрупи з безпеки.

"На жаль, від початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду", - написав він, додавши, що не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання "був відкинутий на 100 кроків назад ".

Зеленський зазначив, що подальше просування до миру неможливе без всеосяжної і стабільної "тиші".

"Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. В України є і те, й інше. Але перевагу Україна та весь цивілізований світ віддають другому варіанту.", - написав він.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 26 березня, неподалік від селища Шуми Донецької області внаслідок обстрілу загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.