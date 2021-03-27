Помер відомий філолог - борець за українську мову Іван Ющук

Помер видатний український мовознавець, дослідник Голодомору і автор численних підручників української мови Іван Ющук.

Про це повідомив у себе в Фейсбук його онук Михайло Кублій.

"Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу", - написав він.

Іван Ющук - український професор, завідувач кафедри слов'янської філології та мовознавства Київського міжнародного університету. Заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 30 підручників української мови, а також численних наукових робіт з методики викладання української мови.

Крім того, він є автором граматико-фантастичної повісті "Троє на Місяці".

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