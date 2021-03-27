Помер відомий філолог - борець за українську мову Іван Ющук

Помер видатний український мовознавець, дослідник Голодомору і автор численних підручників української мови Іван Ющук.
Про це повідомив у себе в Фейсбук його онук Михайло Кублій.
"Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу", - написав він.
Іван Ющук - український професор, завідувач кафедри слов'янської філології та мовознавства Київського міжнародного університету. Заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 30 підручників української мови, а також численних наукових робіт з методики викладання української мови.
Крім того, він є автором граматико-фантастичної повісті "Троє на Місяці".
Як повідомлялося раніше, у Львові раптово померла 42-річна депутат міськради Олена Пасевич.