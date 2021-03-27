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Не забудьте перевести годинник: цієї ночі Україна переходить на літній час

Не забудьте перевести годинник: цієї ночі Україна переходить на літній час
Оновлено 22:01 Сб, 27 Березень 2021 Телеграф Фото: pixabay

Україна 28 березня о 3:00 все ж перейде на літній час.

Таким чином стрілки годинника доведеться перевести на годину вперед. Варто відзначити, що на більшості сучасних пристроїв, на кшталт смартфонів або комп'ютерів переведення часу відбувається автоматично.

 Переведення годинника в Україні

Як повідомлялося раніше, 3 березня Верховна Рада прийняла проект закону про скасування переведення стрілок годинника в Україні в першому читанні. Однак уже 19 березня закон був відправлений на доопрацювання під час голосування в другому читанні.

Незважаючи на провалене голосування, в "Слузі народа" пояснили, що рішення про скасування переведення часу може бути затверджено Кабінетом міністрів.

Втім, під час засідання уряду 24 березня це питання міністри піднімати не стали і навіть не внесли до порядку денного, що означає лише те, що Україна як і раніше перейде на літній час вночі 28 березня.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві економіки.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Україна, Переведення годинника.
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