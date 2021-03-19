Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада

Народні депутати не скасували процедуру переходу на літній час і відправили законопроект на доопрацювання після того, як нардепи не підтримали правку про вступ закону негайно.

Про це стало відомо під час онлайн трансляції засідання Верховної Ради в п'ятницю, 19 березня.

На даний момент закон відправлено на повторне друге читання. Відзначимо, що найближчим часом пленарних засідань не передбачається, оскільки через загострення ситуації з коронавірусом Верховна Рада йде на тритижневий карантин.

Виходить, в цьому році Україна знову перейде на літній час. Нагадаємо, переведення годинників у 2021 році в Україні відбудеться в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Як повідомляв "Телеграф", в першому читанні нардепи прийняли законопроект 3 березня. Тоді за це рішення проголосували 277 депутатів (при 226 мінімально необхідних). Також депутати підтримали пропозицію про розгляд за скороченою процедурою проектів законів про обчислення часу в Україні. Автором законопроекту №4201 є перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.