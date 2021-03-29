Штрафи до 153 тис. гривень: до яких покарань слід готуватися українцям, що підпалюють траву (інфографіка)

З настанням весни і сходженням снігу в Україні знову почали безконтрольно спалювати торішню траву, що призводить до десятків великих природних пожеж.
Так, за даними Держслужби України з НС, тільки за неділю, 28 березня, в різних регіонах країни рятувальники виїжджали на гасіння понад 50 пожеж на відкритій місцевості:
У зв'язку з цим "Телеграф" наводить інфографіку, що нагадує про діючі в Україні штрафи за упав трави.
Як повідомлялося, в останні дні в ряді районів Києва помітно відчувається запах диму. Причиною такого явища стали підпали трави біля водойм столиці.