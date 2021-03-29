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Понеділок, 29.03.2021
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Штрафи до 153 тис. гривень: до яких покарань слід готуватися українцям, що підпалюють траву (інфографіка)

Штрафи до 153 тис. гривень: до яких покарань слід готуватися українцям, що підпалюють траву (інфографіка)
Оновлено 13:12 Сьогодні Телеграф

З настанням весни і сходженням снігу в Україні знову почали безконтрольно спалювати торішню траву, що призводить до десятків великих природних пожеж.

Так, за даними Держслужби України з НС, тільки за неділю, 28 березня, в різних регіонах країни рятувальники виїжджали на гасіння понад 50 пожеж на відкритій місцевості:

  • Житомирська область: за добу вогнеборцями області ліквідовано 5 пожеж, спричинених загорянням сухої трави;
  • Миколаївська область: протягом доби вогнеборці ліквідували 8 пожеж на відкритій території;
  • м.Київ: протягом минулої доби вогнеборці 12 разів ліквідовували пожежі на відкритій місцевості;
  • За добу на Вінниччині ліквідовано 14 пожеж в екосистемах;
  • Кіровоградська область: рятувальниками ліквідовано 15 пожеж на відкритій території.

У зв'язку з цим "Телеграф" наводить інфографіку, що нагадує про діючі в Україні штрафи за упав трави.

інфографіка

Як повідомлялося, в останні дні в ряді районів Києва помітно відчувається запах диму. Причиною такого явища стали підпали трави біля водойм столиці.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Трава, ДСНС, Инфографика, Підпал, Пожежі, Штрафи, сухостій, єкосистеми.
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