Киев задыхается от дыма: названа причина

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Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф

В последние дни в ряде районов Киева заметно ощущается запах дыма. Причиной такого явления стали поджоги травы возле водоемов столицы.

Очередное возгорание в Днепровском районе удалось погасить сотрудникам ГСЧС. На этот раз неизвестные подожгли траву и камыш на в районе улицы Канальная.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".

Сигнал о пожаре поступил в Службу спасения "101"в воскресение, 28 марта, в полдень.

"Прибыв к месту пожара спасатели установили, что возгорание произошло на открытой территории горел травяной настил, кустарники и деревья на площади около 2 га", - пишут авторы канала.

Полностью погасить пожар удалось только через два часа.

До этого в пятницу, 26 марта, спасатели ликвидировали похожий пожар на улице Пироговской в Голосеевском районе Киева. "Возгорание произошло на открытой территории, горел травяной настил, камыш и кустарники на площади 1500 кв.м.", - сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

Напомним, в ночь на 8 марта в Киеве сгорела баня. Погибло три человека.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Киев, Пожар, Дым, ГСЧС.
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