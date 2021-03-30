Вихідні в квітні 2021: скільки будемо відпочивати

У квітні 2021 року на українців чекає 22 робочих дні. Відпочивати ж будем 8 днів.
Всі вихідні в цьому місяці припадають на суботу та неділю.
Незважаючи на те, що державних свят в квітні в Україні немає, в цілому місяць насичений різними міжнародними і професійними святами, а також пам’ятними датами:
1 квітня - День сміху
2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму
2 квітня - Міжнародний день дитячої книги
4 квітня - День геолога
4 квітня - Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки
4 квітня - Міжнародний день інтернету
4 квітня - День веб-майстра
7 квітня - Всесвітній день здоров'я
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
8 квітня - Міжнародний день циган
11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України
12 квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики
15 квітня - День карного розшуку
17 квітня - День навколишнього середовища
18 квітня - Міжнародний день пам'яток і визначних місць
18 квітня - День пам'яток історії та культури
21 квітня - Міжнародний день секретаря
23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права
23 квітня - Всеукраїнський день психолога
26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності
26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
28 квітня - Всесвітній день охорони праці
29 квітня - Міжнародний день танцю.
Раніше "Телеграф" публікував календар Великодніх свят у 2021 році.