Вихідні в квітні 2021: скільки будемо відпочивати

У квітні 2021 року на українців чекає 22 робочих дні. Відпочивати ж будем 8 днів.

Всі вихідні в цьому місяці припадають на суботу та неділю.

Незважаючи на те, що державних свят в квітні в Україні немає, в цілому місяць насичений різними міжнародними і професійними святами, а також пам’ятними датами:

1 квітня - День сміху

2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги

4 квітня - День геолога

4 квітня - Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки

4 квітня - Міжнародний день інтернету

4 квітня - День веб-майстра

7 квітня - Всесвітній день здоров'я

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня - Міжнародний день циган

11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України

12 квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики

15 квітня - День карного розшуку

17 квітня - День навколишнього середовища

18 квітня - Міжнародний день пам'яток і визначних місць

18 квітня - День пам'яток історії та культури

21 квітня - Міжнародний день секретаря

23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права

23 квітня - Всеукраїнський день психолога

26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності

26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня - Всесвітній день охорони праці

29 квітня - Міжнародний день танцю.

Раніше "Телеграф" публікував календар Великодніх свят у 2021 році.