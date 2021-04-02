Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня

Українським медикам довелося нелегко, коли за добу в країні зареєстрували 19893 особи, які захворіли коронавірусом. Дана цифра є рекордом за весь час, так само як і кількість померлих, яке дорівнює 433 пацієнтам.

Про це 2 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в Україні раніше не було настільки високого показника хворих і померлих.

Згідно з його даними в країні за минулу добу:

5040 осіб довелося госпіталізувати,

433 пацієнтів пішли з життя,

від "корони" вилікувалися 10287 українців,

протестували 128 727 громадян.

З початку першого зараження "короною" в Україні вже встигли захворіти 1 711 630 осіб, при тому, що одужали тільки 1 333 370 пацієнтів, померли 33 679 українців.

Топ областей країни з найвищим числом захворілих:

1668 - на Львівщині,

В Одеській області 1608 осіб підчепили "корону",

1494 українця заразилися на Харківщині,

діагноз коронавірус поставили тисяча триста п'ятдесят одна жителю Хмельницької області,

в Дніпропетровській області +1178 громадян підхопили вірус.

З моменту старту вакцинації в країні вже встигли зробити щеплення 267 833 осіб.

Нагадаємо, що раніше за результатами соцопитування розповіли, скільки українців підтримують введення локдауна в Україні.