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Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня

Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня
08:38 Сьогодні Телеграф

Українським медикам довелося нелегко, коли за добу в країні зареєстрували 19893 особи, які захворіли коронавірусом. Дана цифра є рекордом за весь час, так само як і кількість померлих, яке дорівнює 433 пацієнтам.

Про це 2 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними РНБО в Україні раніше не було настільки високого показника хворих і померлих.

корона

корона смерти

Згідно з його даними в країні за минулу добу: 

  • 5040 осіб довелося госпіталізувати,
  • 433 пацієнтів пішли з життя,
  • від "корони" вилікувалися 10287 українців,
  • протестували 128 727 громадян.

З початку першого зараження "короною" в Україні вже встигли захворіти 1 711 630 осіб, при тому, що одужали тільки 1 333 370 пацієнтів, померли 33 679 українців.

Топ областей країни з найвищим числом захворілих:

  • 1668 - на Львівщині,
  • В Одеській області 1608 осіб підчепили "корону",
  • 1494 українця заразилися на Харківщині,
  • діагноз коронавірус поставили тисяча триста п'ятдесят одна жителю Хмельницької області,
  • в Дніпропетровській області +1178 громадян підхопили вірус.

З моменту старту вакцинації в країні вже встигли зробити щеплення 267 833 осіб.

Нагадаємо, що раніше за результатами соцопитування розповіли, скільки українців підтримують введення локдауна в Україні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Коронавірус, Covid-19.
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