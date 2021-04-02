Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня

Українським медикам довелося нелегко, коли за добу в країні зареєстрували 19893 особи, які захворіли коронавірусом. Дана цифра є рекордом за весь час, так само як і кількість померлих, яке дорівнює 433 пацієнтам.
Про це 2 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними РНБО в Україні раніше не було настільки високого показника хворих і померлих.
Згідно з його даними в країні за минулу добу:
З початку першого зараження "короною" в Україні вже встигли захворіти 1 711 630 осіб, при тому, що одужали тільки 1 333 370 пацієнтів, померли 33 679 українців.
Топ областей країни з найвищим числом захворілих:
З моменту старту вакцинації в країні вже встигли зробити щеплення 267 833 осіб.
Нагадаємо, що раніше за результатами соцопитування розповіли, скільки українців підтримують введення локдауна в Україні.