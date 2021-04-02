В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)

Станом на 2 квітня місто Київ і ще 10 областей України знаходяться в "червоній" зоні за рівнем епідеміологічної небезпеки.

Такі дані випливають з щоденного звіту МОЗ.

Згідно його інформації найбільш важка ситуація з захворюваністю COVID-19 спостерігається в столиці, там зайняті 84% ліжок з подачею кисню.

Наступними в антирейтингу йдуть Львівська та Миколаївська області, в обох уже зайнято 71,3% ліжок з "киснем".

Практично на рівні з ними йде і Житомирська область, там зайнято 70,9% ліжок.

З усіх регіонів України в "жовтій" зоні залишається лише одна область - Херсонська, там зайнято 16,9% місць в лікарнях.

Як повідомлялося раніше, за станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки COVID-19. Цей показник є рекордним для нашої країни. Крім того за добу від ускладнень коронавирусной хвороби померли 433 людини, що теж є новим рекордом.