В Україні знизилося число нових випадків COVID-19, але зросла кількість госпіталізованих: статистика 4 квітня

Медики в Україні за добу зареєстрували 13738 осіб з коронавірусом. При цьому, в лікарні потрапили понад 5,5 тисяч українців.
Про це 4 квітня повідомив український міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У порівнянні з даними 3 квітня помітно зниження числа хворих, але при цьому видно приріст числа госпіталізацій - (вчора було 5 186, сьогодні 5545).
Згідно з його даними в країні за минулі 24 години:
З моменту першого зараження в Україні захворіло 1 745 709 осіб, при тому, що тільки 1 347 193 українців одужали, а також 34 333 пацієнтів померли.
У країні за добу найбільше хворих у таких областях:
При цьому, з моменту початку вакцинації в країні зробили щеплення 290 566 осіб.
Нагадаємо, що 3 квітня глава МОЗ Степанов заінтригував українців заявою про можливе створення вакцини від коронавірусу в Україні.