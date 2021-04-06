Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі

Станом на тепер заповненість ліжок з киснем для хворих коронавірусом COVID-19 в Україні становить близько 58%, а збільшувати кількість таких ліжкомісць більше не має можливості.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 6 квітня.

"Загальна заповнюваність ліжок з киснем становить близько 58% і вона продовжує зростати. Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація, в яких регіонах, то це Київ, наша столиця, це Хмельницька область, це Миколаївська область, це Житомирська область. Це ті регіони, де найбільша кількість заповнених ліжок з киснем. Всі вони знаходяться на червоному рівні епідеміологічної небезпеки. Знаходяться вони там тому, що епідситуація досить складна, досить важка, на межі критичності", - говорить міністр.

Степанов підкреслив, що зараз в лікарнях України знаходиться понад 47 тисяч хворих на коронавірусну хворобу при граничній кількості ліжок з киснем трохи більше 67 тисяч.

"Ми збільшили вже кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. У нас кількість ліжок з киснем становить понад 67 тисяч. І це вже ми дійшли до певної межі і збільшувати далі просто нікуди, тому що інші хвороби не робили канікул і їх треба також лікувати", - заявив він.

Міністр також констатував, що тижнева динаміка епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні погіршилася: в країні продовжує зростати кількість нових і летальних випадків.

"Статистика за минулий тиждень досить сумна. В динаміці, якщо проаналізувати, наприклад, кількість смертельних випадків, то за тиждень ця цифра склала 2 455, що на 400 смертельних випадків більше, ніж позаминулого тижня. Також у нас зросла загальна кількість захворілих за тиждень і склала 103 497 повідомлень про захворюваність COVID-19 за тиждень", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за понеділок, 5 квітня, зафіксували 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізували ж за добу понад 2,5 тис. осіб.