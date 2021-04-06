Скачать
Вівторок, 06.04.2021
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську

Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо

Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Оновлено 14:20 Сьогодні Телеграф

При отриманні 100 тисяч доларів співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали брата скандального голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який примудряється вже вдруге втекти від детективів НАБУ.

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Детективи НАБУ затримали адвоката Юрія Зонтова, який за сумісництвом є братом Павла Вовка, прямо в суді. За запевненням екс-нардепа, отримані Зонтовим 100 тисяч доларів нібито призначалися для самого Вовка.

Відзначимо, що сам Вовк назвав обшуки, що відбуваються в ОАСК "піаром" і "клоунадою".

"Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було "захоплення влади", то в цей раз повинно бути щось ще більш дивне. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожний новий жарт повинен бути смішніше попереднього - інакше глядачі втомлюються і перестають плескати", - написав він у Facebook.

Павел Вовк про обыски в суде

Нагадаємо, 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голови Окружного адмінсуду Павла Вовка в рамках кримінального провадження про створення злочинної організації з метою захоплення влади.

Відзначимо, що Вовк, відомий своїми рішеннями про відсторонення Уляни Супрун і скасування націоналізації "ПриватБанку". Також перед Новим роком Вовк "засвітився" на вечірці, організованій екс-нардепом Сергієм Ківаловим, де детективи йому вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 28

Все по темі:

НАБУ, Обшуки, Юрій Зонтов, Павло Вовк.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ще один регіон України оголосив локдаун: що під забороною
02 Навальному стало гірше: політик скаржиться на температуру і туберкульоз
03 Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
04 Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
05 Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли свято і як його відзначати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В НАТО заговорили українською мовою
В НАТО заговорили українською мовою
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся