Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо

При отриманні 100 тисяч доларів співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали брата скандального голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який примудряється вже вдруге втекти від детективів НАБУ.

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Детективи НАБУ затримали адвоката Юрія Зонтова, який за сумісництвом є братом Павла Вовка, прямо в суді. За запевненням екс-нардепа, отримані Зонтовим 100 тисяч доларів нібито призначалися для самого Вовка.

Відзначимо, що сам Вовк назвав обшуки, що відбуваються в ОАСК "піаром" і "клоунадою".

"Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було "захоплення влади", то в цей раз повинно бути щось ще більш дивне. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожний новий жарт повинен бути смішніше попереднього - інакше глядачі втомлюються і перестають плескати", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голови Окружного адмінсуду Павла Вовка в рамках кримінального провадження про створення злочинної організації з метою захоплення влади.

Відзначимо, що Вовк, відомий своїми рішеннями про відсторонення Уляни Супрун і скасування націоналізації "ПриватБанку". Також перед Новим роком Вовк "засвітився" на вечірці, організованій екс-нардепом Сергієм Ківаловим, де детективи йому вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.