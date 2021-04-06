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Вівторок, 06.04.2021
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У МОЗ виступили за закриття авіасполучення і комендантську годину в Україні (відео)

У МОЗ виступили за закриття авіасполучення і комендантську годину в Україні (відео)
Оновлено 16:27 Сьогодні Телеграф

У зв'язку з погіршенням епідобстановки через Covid-19 в Україні необхідно посилити карантин на загальнонаціональному рівні. Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявила інфекціоніст МОЗ, доктор медичних наук і професор Ольга Голубовська.

За словами інфекціоніста, карантинні обмеження, які існують на даний момент, не сильно стримують поширення хвороби. Тому, за словами Голубовської, в країні потрібно ввести комендантську годину і заборонити авіаперельоти не тільки за кордон, а й усередині країни.

"Коли є певні карантинні обмеження, тоді вірус не має можливості адаптуватися, видозмінюватися і робити з себе ще більшого агресивного агента. Вакцинація - це лише один з компонентів протидії інфекційним захворюванням. Він важливий, але він один. Якщо тільки вакцинувати і більше нічого не робити , то тоді потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально постраждалою державою", - переконана Ольга Голубовська.

За словами експерта, влітку COVID-19 повинен бути менш агресивним. Однак зараз люди повинні максимально ізолюватися, особливо після подорожі, так як результати тестів в 30% випадках можуть бути помилковими.

Нагадаємо, в Україні за понеділок, 5 квітня, зафіксували 13 276 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 508 дітей і 338 медпрацівників. 

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Авіасполучення, Ольга Голубовська, Ковід.
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